30 ottobre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 ottobre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Sono gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”. In studio anche l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show “Roast in Peace”, la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci. E ancora, l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme e il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini. Spazio poi alla danza e alla musica con la performance “I’m on fire” dei ballerini Arianna Lenti e Giulio Galimberti e con l’esibizione “Nuntereggae più” della cantante Syria.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. In cattedra, quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, Giuseppe Antonelli, linguista, Ester Viola, avvocata civilista, e Roberto Manfredini, docente di Medicina Interna. Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
