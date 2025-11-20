Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 novembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Tanti gli ospiti di questa nuova puntata, a partire da Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”, e Luisa Ranieri, “mamma Natale” della commedia natalizia “Natale senza Babbo” e prossimamente protagonista nell’attesissima serie “La Preside” su Rai 1. Saranno presenti anche Pasquale Petrolo, in arte Lillo, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, la giornalista Sabrina Giannini, dal 22 novembre in onda su Rai 3 con la nuova stagione del programma d’inchiesta “Indovina chi viene a cena”, il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo con il suo nuovo libro “Un mondo nuovo tutti i giorni” e la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi con il musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo, prossimamente a teatro con lo spettacolo “Crescere, la guerra”.

Spazio alle performance dal vivo con un’esibizione tratta dall’originale musical di Richard O’Brien “The Rocky Horror Picture Show”, attualmente in tour in Italia. Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio, quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e l’esperto di alimentazione Alberto Grandi, autore del nuovo libro “L’invenzione del cuoco”.

Ad arricchire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.