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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 marzo 2026

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Geppi Cucciari. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 marzo 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 marzo 2026.

Anticipazioni e ospiti

Numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata. Tra questi Milly Carlucci, pronta a tornare da sabato 21 marzo su Rai 1 con lo storico show “Canzonissima”, e i The Jackal nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello, alla conduzione del nuovo programma “Stasera a letto tardi” su Rai 2.

Dal mondo della musica arriveranno Dargen D’Amico, reduce dalla recente edizione del Festival di Sanremo e pronto a presentare il nuovo album “Doppia mozzarella”, il cantante e autore britannico Limahl, voce del brano “The NeverEnding Story” colonna sonora del film “La Storia infinita”, e il trio musicale internazionale L’Antidote, composto da Rami Khalifé, Bijan Chemirani e Redi Hasa, che si esibirà sulle note di “Pomegranate”. Saranno inoltre presenti lo scrittore Paolo Di Paolo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani ed Ettore Andenna, giornalista e conduttore di programmi storici come l’indimenticato “Giochi senza Frontiere”.

In collegamento da Londra interverrà l’attore palestinese Motaz Malhees, tra gli interpreti de “La voce di Hind Rajab”, film vincitore del Leone d’Argento all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, escluso dalla recente cerimonia degli Oscar di Los Angeles perché all’attore non è stato concesso il visto d’ingresso negli Stati Uniti.
Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali, pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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