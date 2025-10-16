Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 ottobre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Nella prima puntata, Woody Allen racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum? “, mentre Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra omaggeranno il talento comico e creativo di Stefano Benni. Previsto anche un omaggio alla Scala del Calcio, San Siro, prima del suo abbattimento e un focus sull’attualità, a cominciare dalla situazione a Gaza.

La padrona di casa, anche in questa edizione, ospita artisti del mondo della cultura e dello spettacolo, insieme a volti meno noti, per racconti e conversazioni con l’obiettivo di divertirsi e divertire. Come sempre, il pubblico è formato da spettatori attivi che si sono autocertificati nelle diverse tipologie di italiani: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Persone pronte a interfacciarsi con i competenti, quattro cattedratici di grande professionalità, tra i quali spiccano Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, e il professor Giuseppe Antonelli, il più autorevole linguista. Torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop: al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.