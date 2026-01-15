Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 15 gennaio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tanti gli ospiti, a cominciare dall’attrice Anna Ferzetti, protagonista al cinema nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “La Grazia”, Marco D’Amore in veste di regista della nuova serie “Gomorra – Le Origini”, Victoria Cabello con il podcast “Fuori di Cabello” e il cantautore Roberto Vecchioni che presenta il nuovo libro – “L’orso Bianco era nero” – e, nel corso della puntata, regala al pubblico una esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini.

Presenti, inoltre, il campione italiano di Risiko, Andrea Forno, la conduttrice e style coach Carla Gozzi e il musicista e produttore Trevor Horn, figura chiave della storia della musica pop e rock, che ha contribuito a definire il suono degli anni ’80 collaborando con artisti come Yes, Pet Shop Boys e Frankie Goes to Hollywood, fondando i Buggles e gli Art of Noise e firmando brani iconici come Video Killed the Radio Star e Owner of a Lonely Heart. E ancora, ospiti in collegamento, come l’Orchestra del Teatro La Fenice, e performance dal vivo, come l’esibizione del ballerino e coreografo Ahmad Joudeh sulle note del Bolero.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori autocertificati nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio, quattro esperti di riconosciuta autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra e scrittrice Paola Di Turi e Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore. Ad arricchire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte realizzati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” narrata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.