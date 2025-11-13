Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 13 novembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno Stefano Nazzi, giornalista e scrittore specializzato in cronaca nera e giudiziaria, lo scrittore Paolo Nori con il suo nuovo libro “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte. Diario di un filorusso”, gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro, protagonisti della serie “Mrs Playman”, e la scrittrice Barbara Alberti con il suo nuovo lavoro dal titolo “La gelosia”. Tra gli ospiti internazionali, interverrà il regista, sceneggiatore e attivista britannico Ken Loach. Si collegheranno poi le giornaliste Giovanna Botteri, da Roma, Marina Catucci, dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, e gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino, che sono in tournée con lo spettacolo che celebra i vent’anni della loro serie parodistica cult “Sensualità a corte”.

Spazio alle performance dal vivo: la musica di Elio, accompagnato dalla cronometrista Irene Cataldo, l’esibizione del pianista Claudio Guarcello insieme alla cantante jazz Minnie Minoprio, la danza con il ballerino Federico Fresi. Come da tradizione, il pubblico sarà il grande protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — si confronteranno con i “competenti” in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi.

Non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua rubrica “Agenda Mercadini” e l’accompagnamento della band di Nicola “Ballo” Balestri, bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con Davide Angelica, Tommaso Ruggiero e Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.