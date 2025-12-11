Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 11 dicembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 11 dicembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 11 dicembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti d’eccezione, una delle più grandi interpreti del cinema mondiale, Jodie Foster, protagonista del nuovo film “Vita Privata”. Dal Teatro alla Scala di Milano, interviene il regista teatrale Davide Livermore. Mentre, tra i protagonisti in studio, l’attore e regista Fabrizio Bentivoglio con il suo libro “Piccolo almanacco dell’attore” e lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi con il nuovo romanzo “La bugia dell’orchidea”. Spazio anche alla comicità con due volti amatissimi: Gene Gnocchi (Eugenio Ghiozzi) e Lillo (Pasquale Petrolo). E ancora, presenti il giornalista Riccardo Bocca, l’attrice Veronica Pivetti e Martina Carone, consulente di comunicazione.

A impreziosire la puntata, le performance dal vivo di Carlo Centemeri, insieme al soprano Barbara Costa, al basso Giorgio Valerio, alle percussioni di Andrea Morelli, e dei danzatori della Naima Academy (Jhoele Giuffrida, Tommaso Marengo, Yegor Cangiano) che, con coreografie di Matteo Addino, si esibiranno in un medley su Casatschok, Popoff e Tetris.

Gli spettatori, dotati di un’autocertificazione che li identifica nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — partecipano al confronto con gli ospiti in studio. A garantire competenza e autorevolezza quattro esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e il docente di Medicina Interna Roberto Manfredini.

Completano la puntata la supervisione ortografica affidata ad Andrea Maggi, i reportage d’arte realizzati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” narrata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca