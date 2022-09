Speciale Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 settembre 2022

Questa sera, domenica 25 settembre 2022, su Rete 4 va in onda lo Speciale Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro che seguirà passo dopo passo la giornata elettorale fino ai risultati. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Come è andato il voto? Chi ha vinto le elezioni? Quali sono state le reazioni? Stasera, domenica 25 settembre 2022, in prima serata, Nicola Porro seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti con giornalisti, opinionisti e politici. Non dovrebbero mancare i commenti in diretta di Gene Gnocchi. Tutto, rigorosamente, in diretta.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, domenica 25 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.