Sotto copertura – La cattura di Zagaria: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sotto copertura – La cattura di Zagaria, la fiction in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in replica? Ve lo diciamo subito: In tutto, salvo cambi di programmazione, andranno in onda otto episodi divisi in tre puntate. La prima puntata (composta da tre episodi) verrà trasmessa sabato 17 aprile 2021 alle ore 21,25; la seconda puntata (altri tre episodi) sabato 24 aprile 2021 alle ore 21,25; la terza e ultima (gli ultimi due episodi) sabato 1 maggio 2021 sempre alle ore 21,25.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sotto copertura – La cattura di Zagaria? La prima e la seconda puntata (replica) avranno una durata di circa 3 ore. La terza qualcosa meno. La trama? Dopo 13 mesi dalla cattura di Antonio Iovine, il nuovo capo del clan dei casalesi Michele Zagaria riunisce gli altri camorristi e spiega loro come riorganizzarsi liberandosi dall’infame Lucia Franzese. A dargli la caccia ancora una volta il commissario Michele Romano.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste (in replica) per Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 dal 17 aprile 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

