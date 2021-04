A che ora inizia Sotto copertura – La cattura di Zagaria: l’orario della messa in onda

A che ora inizia Sotto copertura – La cattura di Zagaria, la fiction in onda in replica su Rai 1 da sabato 17 aprile 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per le ore 21,25 per tre sabati sera consecutivi. In tutto infatti andranno in onda otto episodi divisi in tre puntate. La prima puntata (tre episodi) verrà trasmessa sabato 17 aprile 2021; la seconda puntata (tre episodi) il 24 aprile 2021; la terza e ultima (due episodi) il 1 maggio 2021.

Trama

Dopo 13 mesi dalla cattura di Antonio Iovine, il nuovo capo del clan dei casalesi Michele Zagaria riunisce gli altri camorristi e spiega loro come riorganizzarsi liberandosi dall’infame Lucia Franzese. Il boss è uno spietato uomo d’affari che, dal suo bunker inaccessibile di casa Ventriglia, gestisce i suoi terribili traffici. Il commissario Michele Romano nelle indagini è sempre aiutato dal gruppo composto dai fidati Arturo De Luca, Salvo Izzo e Carlo Caputo, dal nuovo agente scelto Laura Riccio (ex amante di Izzo che prende il posto dell’ispettore Rosanna Croce) e dal vicequestore Francesco Visentin, che inizialmente non si fiderà di lui.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 dal 17 aprile 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

