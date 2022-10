A che ora inizia Sopravvissuti: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Sopravvissuti, la nuova serie tv con Lino Guanciale in onda su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda il lunedì sera alle ore 21,25. Ogni serata avrà una durata di 2 ore e 20 minuti. In tutto andranno in onda 12 episodi da 50 minuti ciascuno divisi in 6 puntate (2 episodi a puntata). La prima puntata andrà in onda lunedì 3 ottobre 2022; la sesta e ultima lunedì 7 novembre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 3 ottobre 2022, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 10 ottobre 2022, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 17 ottobre 2022, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 24 ottobre 2022, ore 21,25

Quinta puntata: lunedì 31 ottobre 2022, ore 21,25

Sesta puntata: lunedì 7 novembre 2022, ore 21,25

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Sopravvissuti, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese della serie si sono divise tra Roma e Genova. Nel capoluogo ligure sono state scelte come ambientazioni il Porto Antico, il padiglione Jean Nouvel, il Palasport, il cimitero di Staglieno ed il Matitone, celebre palazzo che ospita uffici comunali. Il set è stato aperto dall’ottobre 2020 al maggio 2021. Dove vedere Sopravvissuti in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.