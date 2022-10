Sopravvissuti: trama, cast, location, quante puntate e streaming del film

Da lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Tra loro, Luca Giuliani, alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata; il medico di bordo Gabriele, figlio di Anita, Ispettore di Polizia e l’attrice Giulia Morena, a bordo con il marito Frank ed il figlio Nino. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa, con la speranza che quell’avventura possa segnare un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina. Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere.

Sopravvissuti: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Luca Giuliani

Giacomo Giorgio: Lorenzo Bonanno

Vincenzo Ferrera: Tano Russo

Barbora Bobuľová: Giulia Morena

Stéfi Celma: Sylvie

Manda Touré: Malika

Fausto Maria Sciarappa: Stefano Bonanno

Florian Fitz: Frank Berger

Sophie Pfenningstorf: Alex

Desirèe Pöpper: Titti

Nicolas Maupas: Roberto

Raffaella Rea: Paola

Domenico Luca: Matteo

Luca Biagini: Jacopo

Pia Lanciotti: Wanda

Elena Radonicich: Elena

Camilla Semino Favro: Matilde

Alessio Vassallo: Dante

Adèle Wismes: Maria

Luca Castellano: Francesco

Carmine Recano: Massimo

Nello Mascia: don Marco

Location

Dove è stata girata (location) Sopravvissuti? Le riprese della serie si sono divise tra Roma e Genova. Nel capoluogo ligure sono state scelte come ambientazioni il Porto Antico, il padiglione Jean Nouvel, il Palasport, il cimitero di Staglieno ed il Matitone, celebre palazzo che ospita uffici comunali. Il set è stato aperto dall’ottobre 2020 al maggio 2021.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sopravvissuti su Rai 1? In tutto andranno in onda 12 episodi da 50 minuti ciascuno divisi in 6 puntate (2 episodi a puntata). La prima puntata andrà in onda lunedì 3 ottobre 2022; la sesta e ultima lunedì 7 novembre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 3 ottobre 2022

Seconda puntata: lunedì 10 ottobre 2022

Terza puntata: lunedì 17 ottobre 2022

Quarta puntata: lunedì 24 ottobre 2022

Quinta puntata: lunedì 31 ottobre 2022

Sesta puntata: lunedì 7 novembre 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sopravvissuti? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Sopravvissuti in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.