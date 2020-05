Soliti Ignoti – Special VIP: puntata speciale con Amadeus su Rai 1

Questa sera, 23 maggio 2020, va in onda su Rai 1 una puntata speciale de I soliti Ignoti, dal titolo Special Vip. In studio con Amadeus, infatti, ci saranno tanti volti noti dello spettacolo. Il format del gioco è sempre lo stesso: provare ad abbinare le identità e alla fine individuare il parente misterioso.

Una puntata speciale, in replica, in onda dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Il game show prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy vi aspetta dunque per una prima serata da non perdere, ovviamente in compagnia di Amadeus. Tra i personaggi presenti in studio: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero.

La gara è giocata da un concorrente del game show, che prova ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Appuntamento dunque questa sera, 23 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 dalle 20.35.

Dove vedere Soliti Ignoti Special Vio? Il gioco va in onda questa sera –sabato 23 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 20.35. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il game show in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand. Buona visione!

