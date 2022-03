Skyfall: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 5 marzo 2022, alle ore 21:25 va in onda 007 Skyfall, il film diretto da Sam Mendes che corrisponde al 23esimo della serie di 007. La pellicola d’azione propone per la terza volta Daniel Craig nelle ambite vesti di James Bond, ruolo che l’attore ha definitivamente archiviato dopo No Time To Die. Skyfall ha collezionato tantissimi premi, il numero più alto nella storia della saga, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe. A rendere ancora più preziosa questa pellicola è anche la colonna sonora, la cui theme song è cantata da Adele. Scopriamo tutti i dettagli del film.

Trama

La trama di 007 Skyfall ripropone una nuova avventura dell’infallibile James Bond. L’agente segreto si trova ad Istanbul e, insieme ad Eve Moneypenny, è sulle tracce di un mercenario, Patrice. Costui è entrato in possesso di un disco rigido contenente informazioni delicate che riguardano le identità degli agenti sotto copertura. Durante un combattimento, Moneypenny – per ordine di M – spara un colpo ma, anziché colpire il nemico, ferisce Bond che cade in un fiume. Quell’episodio scatena il caos. James Bond viene dato per morto, il mercenario scappa con il bottino e M viene duramente criticata dall’MI6, tanto che il presidente del comitato dell’intelligence la spinge a lasciare il lavoro, andando in pensione. Ma la donna non si lascia intimorire così facilmente, per cui si rimbocca le maniche. Nel frattempo, mentre tutti lo credevano morto e sperso chissà dove, James Bond si gode una meritata vacanza in Turchia. Quando poi scopre che un edificio dell’MI6 è stato vittima di un’esplosione, inizia a valutare un rientro in patria, soprattutto perché preoccupato per i suoi colleghi e per M.

Skyfall, il cast e i personaggi del film

Quali attori fanno parte del cast di Skyfall? E quali personaggi interpretano? Come già anticipato, ad interpretare l’agente 007 è ancora una volta Daniel Craig, per cui vediamo chi gli fa compagnia in questo film:

Daniel Craig: James Bond

Judi Dench: M

Javier Bardem: Raoul Silva / Thiago Rodriguez

Ralph Fiennes: Gareth Mallory

Naomie Harris: Eve Moneypenny

Bérénice Marlohe: Sévérine

Albert Finney: Kincade

Helen McCrory: Clair Dowar

Ola Rapace: Patrice

Rory Kinnear: Bill Tanner

Nicholas Woodeson: Dottor Hall

Ben Whishaw: Q

Streaming e TV

Dove vedere 007 Skyfall in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.