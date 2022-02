“Amo essere una donna”. Adele attaccata sui social per le sue parole ai Brit Awards: “Non è inclusiva”

Adele attaccata per il suo discorso ai Brit Awards: “Non è inclusiva”

“Amo essere donna”: è questa la frase incriminata che Adele ha pronunciato sul palco dei Brit Awards, scatenando le polemiche di diversi utenti, i quali hanno attaccato la cantante accusandola di avere una visione non inclusiva.

Vincitrice di tre Brit Awards, i premi musicali che annualmente vengono conferiti nel Regno Unito, Adele ha dichiarato: “I love being a woman and a female artist” (“amo essere donna e un’artista femmina”) in riferimento al fatto che in questa edizione non erano previste categorie di genere.

La frase è stata ripresa da diversi utenti su Twitter, che hanno accusato Adele di essere una “terf”, Trans Exclusionary Radical Feminists, ovvero una femminista radicale trans-escludente.

“Chi avrebbe mai pensato che Adele potesse essere transfobica e potesse usare la sua visibilità per distruggere la comunità trans. Specialmente i teenager confusi” ha scritto un utente. “Non è possibile, Adele non può essere una terf” è l’opinione di qualcun altro.

Tanto è bastato per accendere una polemica subito ripresa da diversi media e diventata virale sui social. La cantante britannica, per il momento, non si è fatta coinvolgere dalle polemiche e non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.