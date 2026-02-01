Sicario: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sicario, film del 2015 diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin e Jon Bernthal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kate Macer, giovane e idealista agente dell’FBI, prende parte ad una delicata operazione per porre fine al narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico. Dopo un brusco incidente a Phoenix, in Arizona, dove due agenti muoiono per l’esplosione di una trappola in una casa che nascondeva più di 20 cadaveri nei muri, Kate viene trasferita in una speciale task force diretta dal misterioso Matt Graver e dall’ancora più misterioso colombiano Alejandro.

La squadra giunge a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz, fratello di Manuel e uno dei suoi uomini migliori. Al valico di frontiera, Kate e il suo gruppo evitano un’imboscata, uccidendo rapidamente molti uomini armati del cartello messicano. In una base aerea degli Stati Uniti, Alejandro tortura Guillermo, venendo a sapere dove si trovasse un passaggio segreto che egli usa per contrabbandare droghe negli Stati Uniti. Kate, tuttavia, inizia a mettere in discussione la legittimità dei loro metodi.

Sicario: il cast

Abbiamo visto la trama di Sicario, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emily Blunt: Kate Macer

Benicio del Toro: Alejandro

Josh Brolin: Matt Graver

Victor Garber: Dave Jennings

Jon Bernthal: Ted

Jeffrey Donovan: Steve Forsing

Raoul Trujillo: Rafael

Maximiliano Hernández: Silvio

Daniel Kaluuya: Reggie Wayne

Julio Cesar Cedillo: Fausto Alarcón

Lora Martinez-Cunningham: Jacinta

Hank Rogerson: Phil Coopers

David Garver: Bob Fisks

Kevin Wiggins: Burnett

Bernardo Saracino: Manuel Diaz

Edgar Arreola: Guillermo Diaz

Streaming e tv

Dove vedere Sicario in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.