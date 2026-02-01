Sicario: tutto quello che c’è da sapere sul film
Sicario: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sicario, film del 2015 diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin e Jon Bernthal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Kate Macer, giovane e idealista agente dell’FBI, prende parte ad una delicata operazione per porre fine al narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico. Dopo un brusco incidente a Phoenix, in Arizona, dove due agenti muoiono per l’esplosione di una trappola in una casa che nascondeva più di 20 cadaveri nei muri, Kate viene trasferita in una speciale task force diretta dal misterioso Matt Graver e dall’ancora più misterioso colombiano Alejandro.
La squadra giunge a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz, fratello di Manuel e uno dei suoi uomini migliori. Al valico di frontiera, Kate e il suo gruppo evitano un’imboscata, uccidendo rapidamente molti uomini armati del cartello messicano. In una base aerea degli Stati Uniti, Alejandro tortura Guillermo, venendo a sapere dove si trovasse un passaggio segreto che egli usa per contrabbandare droghe negli Stati Uniti. Kate, tuttavia, inizia a mettere in discussione la legittimità dei loro metodi.
Sicario: il cast
Abbiamo visto la trama di Sicario, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Emily Blunt: Kate Macer
- Benicio del Toro: Alejandro
- Josh Brolin: Matt Graver
- Victor Garber: Dave Jennings
- Jon Bernthal: Ted
- Jeffrey Donovan: Steve Forsing
- Raoul Trujillo: Rafael
- Maximiliano Hernández: Silvio
- Daniel Kaluuya: Reggie Wayne
- Julio Cesar Cedillo: Fausto Alarcón
- Lora Martinez-Cunningham: Jacinta
- Hank Rogerson: Phil Coopers
- David Garver: Bob Fisks
- Kevin Wiggins: Burnett
- Bernardo Saracino: Manuel Diaz
- Edgar Arreola: Guillermo Diaz
Streaming e tv
Dove vedere Sicario in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.