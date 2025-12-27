Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Shrek 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

di Anton Filippo Ferrari
Shrek 2: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek 2, film d’animazione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. La pellicola è il secondo capitolo della serie cinematografica basato sull’omonimo libro illustrato di William Steig. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’aitante principe Azzurro compie un viaggio per salvare la principessa Fiona, rinchiusa nella torre più alta di una fortezza posta nel cratere di un vulcano e sorvegliata da una Draghessa. Arrivato al castello, però, il principe trova solamente il lupo cattivo, il quale lo informa che Fiona è in viaggio di nozze.

Shrek e Fiona sono infatti appena tornati alla palude (di cui Ciuchino si è occupato) dopo la luna di miele: nel giardino di casa si presenta però un araldo che annuncia che i due sono stati invitati dai genitori di Fiona, re Harold e regina Lillian, a recarsi nel regno di Molto Molto Lontano per partecipare a un ballo di gala in onore delle loro nozze e ricevere la benedizione regale. Shrek è però intimorito dal probabile giudizio dei suoceri e inizialmente decide di non partire, ma alla fine cambia idea e parte assieme a Ciuchino alla volta del regno, affidando casa sua al lupo cattivo, i tre porcellini, Pinocchio, Zenzy e i tre topini ciechi. Arrivata a destinazione dopo un lungo viaggio, la nuova coppia reale viene accolta con grande gioia da tutta la popolazione, ma i presenti, re e regina inclusi, rimangono sbigottiti quando Shrek e Fiona scendono dalla carrozza. Tra Shrek e re Harold è subito alta tensione: quella sera, a cena, nonostante la regina Lillian cerchi di stemperare la tensione, tra i due scoppia una furibonda lite a seguito della quale Fiona, esasperata, si rinchiude nella sua stanza iniziando a piangere.

Shrek 2: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Shrek 2, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film su Italia 1? Di seguito l’elenco completo:

  • Renato Cecchetto: Shrek
  • Nanni Baldini: Ciuchino
  • Selvaggia Quattrini: principessa Fiona
  • Maria Pia Di Meo: regina Lillian
  • Massimo Rossi: Gatto / Gatto con gli Stivali
  • Giorgio Lopez: re Harold
  • Francesco Prando: principe Azzurro
  • Franca D’Amato: Fata Madrina
  • Paola Folli: Fata Madrina (canto)
  • Gerolamo Alchieri: Lupo
  • Marco De Risi: Mongo
  • Stefano Ruffini: araldo
  • Corrado Conforti: Pinocchio
  • Fabrizio Apolloni: Zenzy
  • Stella Gasparri: rana alla locanda
  • Mario Bombardieri: sorellastra Doris
  • Pino Insegno: Specchio Magico
  • Francesca Fiorentini: Jill
  • Roberta Greganti: Joan Rivers

Streaming e tv

Dove vedere Shrek 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
