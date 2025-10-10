Shooter: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Shooter: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shooter, film del 2007 diretto da Antoine Fuqua. È tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. “Shooter” in inglese significa “tiratore”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Bob Lee Swagger è un sergente dei Marines, tiratore scelto, reduce da una tragica missione in Etiopia dove morì il caporale ed amico Donnie Fenn. Tre anni dopo, viene contattato dal colonnello Johnson della CIA che vorrebbe ingaggiarlo per tentare di sventare un presunto attentato al presidente degli Stati Uniti in occasione della visita dell’arcivescovo di Etiopia. Swagger dovrebbe progettare l’attentato, per prevenire le azioni del cecchino. L’ingaggio si rivela una trappola per incastrarlo nell’attentato, nel quale invece rimane ucciso l’arcivescovo. Un poliziotto spara a Swagger e lo ferisce, ma lui riesce a scappare, mettendo ko l’agente dell’FBI Nick Memphis e sfruttandolo per la fuga. Swagger trova rifugio in casa di Sarah, vedova del commilitone Fenn, dove si riorganizza e riceve cure mediche. L’agente FBI Memphis, indagando su alcune incongruenze scopre l’innocenza di Swagger; gli uomini di Johnson però lo rapiscono per inscenarne il suicidio; viene però salvato dallo stesso Swagger. La ragione sottostante l’attentato era che l’arcivescovo era a conoscenza di un massacro di civili in Etiopia da parte di contractors americani guidati proprio da Johnson e al soldo di una compagnia petrolifera legata al Senatore Meachum; proprio quei contractors avevano ucciso Fenn. La visita dell’arcivescovo in USA aveva lo scopo preciso di rivelare la cosa direttamente al presidente in un colloquio privato.
Shooter: il cast
Abbiamo visto la trama di Shooter, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Mark Wahlberg: Bob Lee Swagger
- Kate Mara: Sarah Fenn
- Danny Glover: Colonnello Isaac Johnson
- Michael Peña: Nick Memphis
- Elias Koteas: Jack Payne
- Rhona Mitra: Alourdes Galindo
- Ned Beatty: Senatore Charles F. Meachum
- Jonathan Walker: Louis Dobbler
- Justin Louis: Howard Purnell
- Rade Šerbedžija: Michael Sandor
- Tate Donovan: Russ Turner
- Alan C. Peterson: Ag. Stanley Simons
- Lane Garrison: Donnie Fenn
- Levon Helm: Sig. Rate
- Brian Markinson: Proc. Gen. Russert
- Michael St.John Smith: Dir. FBI Brandt
- Dean McKenzie: Arcivescovo Mutumbo
- Adrian Hughes: Ben Davies
- Darren Massey: Frank Russo
- Mackenzie Gray: Dave Simmons
Streaming e tv
Dove vedere Shooter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.