Shooter: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shooter, film del 2007 diretto da Antoine Fuqua. È tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. “Shooter” in inglese significa “tiratore”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bob Lee Swagger è un sergente dei Marines, tiratore scelto, reduce da una tragica missione in Etiopia dove morì il caporale ed amico Donnie Fenn. Tre anni dopo, viene contattato dal colonnello Johnson della CIA che vorrebbe ingaggiarlo per tentare di sventare un presunto attentato al presidente degli Stati Uniti in occasione della visita dell’arcivescovo di Etiopia. Swagger dovrebbe progettare l’attentato, per prevenire le azioni del cecchino. L’ingaggio si rivela una trappola per incastrarlo nell’attentato, nel quale invece rimane ucciso l’arcivescovo. Un poliziotto spara a Swagger e lo ferisce, ma lui riesce a scappare, mettendo ko l’agente dell’FBI Nick Memphis e sfruttandolo per la fuga. Swagger trova rifugio in casa di Sarah, vedova del commilitone Fenn, dove si riorganizza e riceve cure mediche. L’agente FBI Memphis, indagando su alcune incongruenze scopre l’innocenza di Swagger; gli uomini di Johnson però lo rapiscono per inscenarne il suicidio; viene però salvato dallo stesso Swagger. La ragione sottostante l’attentato era che l’arcivescovo era a conoscenza di un massacro di civili in Etiopia da parte di contractors americani guidati proprio da Johnson e al soldo di una compagnia petrolifera legata al Senatore Meachum; proprio quei contractors avevano ucciso Fenn. La visita dell’arcivescovo in USA aveva lo scopo preciso di rivelare la cosa direttamente al presidente in un colloquio privato.

Shooter: il cast

Abbiamo visto la trama di Shooter, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: Bob Lee Swagger

Kate Mara: Sarah Fenn

Danny Glover: Colonnello Isaac Johnson

Michael Peña: Nick Memphis

Elias Koteas: Jack Payne

Rhona Mitra: Alourdes Galindo

Ned Beatty: Senatore Charles F. Meachum

Jonathan Walker: Louis Dobbler

Justin Louis: Howard Purnell

Rade Šerbedžija: Michael Sandor

Tate Donovan: Russ Turner

Alan C. Peterson: Ag. Stanley Simons

Lane Garrison: Donnie Fenn

Levon Helm: Sig. Rate

Brian Markinson: Proc. Gen. Russert

Michael St.John Smith: Dir. FBI Brandt

Dean McKenzie: Arcivescovo Mutumbo

Adrian Hughes: Ben Davies

Darren Massey: Frank Russo

Mackenzie Gray: Dave Simmons

Streaming e tv

Dove vedere Shooter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.