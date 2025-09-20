Shazam! Furia degli dei: trama, cast e streaming del film Italia 1

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shazam! Furia degli dei, film del 2023 diretto da David F. Sandberg. Si tratta del sequel di Shazam! del 2019, nonché il dodicesimo film del DC Extended Universe. Il film vede come protagonista Zachary Levi, che torna ad interpretare il supereroe Shazam della DC Comics. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è il sequel del film del 2019 e segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), in grado di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam (Zachary Levi), alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo, infatti con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Oltre a Shazam, formano il team Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Nonostante Billy abbia ottenuto completamente i poteri degli dei, lui e i suoi fratelli adottivi devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e il loro alter ego di supereroi.

I ragazzi, però, non avranno molto tempo per capire come riuscire a vivere al meglio due vite parallele, perché si ritroveranno ad affrontare le Figlie di Atlante – Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler) – un trio di antiche divinità, arrivate sulla Terra in cerca di vendetta. Le tre sono alla ricerca di quella magia che diverso tempo fa è stata loro rubata e che permette ai ragazzi di trasformarsi in supereroi. Sarà compito di Billy aka Shazam e dei suoi fratelli adottivi combatterle per salvare non solo la loro vita, ma anche tutto il mondo. Riuscirà un gruppo di adolescenti a fermare la furia delle tre e mettere in salvo il pianeta?

Shazam! Furia degli dei: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Shazam! Furia degli dei? Protagonisti sono Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Derek Russo, Lucy Liu, Helen Mirren. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Zachary Levi: Shazam

Asher Angel: William “Billy” Batson

Jack Dylan Grazer: Frederick “Freddy” Freeman

Adam Brody: Freddy supereroe

Rachel Zegler: Anthea / Anne

Grace Fulton: Mary Bromfield / Mary supereroina

Ian Chen: Eugene Choi

Ross Butler: Eugene supereroe

Jovan Armand: Pedro Peña

D. J. Cotrona: Pedro supereroe

Faithe Herman: Darla Dudley

Meagan Good: Darla supereroina

Lucy Liu: Kalypso

Djimon Hounsou: Il Mago Shazam

Helen Mirren: Hespera

Cooper Andrews: Victor Vasquez

Marta Milans: Rosa Vasquez

P.J. Byrne: Dott. Dario Bava

David Lengel: Guida museo

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Jennifer Holland: Emilia Harcourt

Steve Agee: John Economos

Mark Strong: Dott. Thaddeus Sivana

Streaming e tv

Dove vedere Shazam! Furia degli dei in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 settembre 2025 – su Italia 1 alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.