Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Shazam! Furia degli dei: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Shazam! Furia degli dei: trama, cast e streaming del film Italia 1

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shazam! Furia degli dei, film del 2023 diretto da David F. Sandberg. Si tratta del sequel di Shazam! del 2019, nonché il dodicesimo film del DC Extended Universe. Il film vede come protagonista Zachary Levi, che torna ad interpretare il supereroe Shazam della DC Comics. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è il sequel del film del 2019 e segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), in grado di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam (Zachary Levi), alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo, infatti con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Oltre a Shazam, formano il team Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Nonostante Billy abbia ottenuto completamente i poteri degli dei, lui e i suoi fratelli adottivi devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e il loro alter ego di supereroi.

I ragazzi, però, non avranno molto tempo per capire come riuscire a vivere al meglio due vite parallele, perché si ritroveranno ad affrontare le Figlie di Atlante – Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler) – un trio di antiche divinità, arrivate sulla Terra in cerca di vendetta. Le tre sono alla ricerca di quella magia che diverso tempo fa è stata loro rubata e che permette ai ragazzi di trasformarsi in supereroi. Sarà compito di Billy aka Shazam e dei suoi fratelli adottivi combatterle per salvare non solo la loro vita, ma anche tutto il mondo. Riuscirà un gruppo di adolescenti a fermare la furia delle tre e mettere in salvo il pianeta?

Shazam! Furia degli dei: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Shazam! Furia degli dei? Protagonisti sono Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Derek Russo, Lucy Liu, Helen Mirren. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Zachary Levi: Shazam
  • Asher Angel: William “Billy” Batson
  • Jack Dylan Grazer: Frederick “Freddy” Freeman
  • Adam Brody: Freddy supereroe
  • Rachel Zegler: Anthea / Anne
  • Grace Fulton: Mary Bromfield / Mary supereroina
  • Ian Chen: Eugene Choi
  • Ross Butler: Eugene supereroe
  • Jovan Armand: Pedro Peña
  • D. J. Cotrona: Pedro supereroe
  • Faithe Herman: Darla Dudley
  • Meagan Good: Darla supereroina
  • Lucy Liu: Kalypso
  • Djimon Hounsou: Il Mago Shazam
  • Helen Mirren: Hespera
  • Cooper Andrews: Victor Vasquez
  • Marta Milans: Rosa Vasquez
  • P.J. Byrne: Dott. Dario Bava
  • David Lengel: Guida museo
  • Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman
  • Jennifer Holland: Emilia Harcourt
  • Steve Agee: John Economos
  • Mark Strong: Dott. Thaddeus Sivana

Streaming e tv

Dove vedere Shazam! Furia degli dei in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 settembre 2025 – su Italia 1 alle ore 21,20. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della puntata in replica oggi, 20 settembre
TV / Nemico Pubblico: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 19 settembre: Suzuki Jukebox, Tradimento, Propaganda Live
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della puntata in replica oggi, 20 settembre
TV / Nemico Pubblico: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 19 settembre: Suzuki Jukebox, Tradimento, Propaganda Live
TV / Suzuki Jukebox: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 19 settembre 2025
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2025
TV / Race for Glory: Audi vs Lancia: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 settembre
TV / Ascolti tv giovedì 18 settembre: Suzuki Jukebox, Elodie a San Siro, Piazzapulita
Ricerca