Shark – Il primo squalo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shark – Il primo squalo (The Meg), film del 2018 diretto da Jon Turteltaub. La pellicola, con protagonista Jason Statham, è l’adattamento cinematografico del romanzo horror fantascientifico del 1997 MEG scritto da Steve Alten. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jonas Taylor, un sub ed esploratore marino che lavora per conto della Marina degli Stati Uniti, tenta di salvare un gruppo di scienziati intrappolati all’interno di un sottomarino nucleare nella Fossa delle Filippine. Mentre Taylor sta salvando l’ultimo sopravvissuto, vede le pareti dello scafo che sono danneggiate da una creatura sconosciuta. Quando torna alla nave di soccorso, due membri del suo equipaggio sono rimasti bloccati nel sottomarino. Taylor decide di andarsene, rendendosi conto che finire il salvataggio comporterebbe la morte di tutti. Poco dopo l’uscita, il sottomarino danneggiato viene distrutto in un’esplosione. Il racconto di Taylor, che affermava che una gigantesca creatura del mare era la causa del disastro, viene respinto dal Dr. Frank Heller, che crede che Taylor sia affetto da psicosi indotta dalla pressione.

Cinque anni dopo, il miliardario Jack Morris incontra il Dr. Minway Zhang presso l’impianto di ricerca subacquea, da lui finanziato, “Mana One”, in cui lavorano Suyin, un’oceanografa figlia di Zhang; D.J. e Jaxx Herd, che si occupano della supervisione dei sottomarini in spedizioni; Frank Heller, che lavora come medico; e James “Mac” Mackreides, amico di vecchia data di Taylor. Zhang e Suyin stanno supervisionando una missione per esplorare quella che potrebbe essere una sezione ancora più profonda della Fossa delle Marianne nascosta da una nuvola di acido solfidrico, che forma uno strato coprente definito termoclino. La missione è condotta da Lori (ex moglie di Taylor), Toshi e “The Wall” in un sottomarino per le profondità estreme. I tre riescono a trivellare il termoclino, situato in fondo all’Abisso Challenger, e arrivano in un ecosistema completamente sconosciuto prima d’ora. La missione sembra andare bene fino a quando una creatura molto grande colpisce il sommergibile e fa perdere il contatto con Mana One.

Shark – Il primo squalo: il cast

Abbiamo visto la trama di Shark – Il primo squalo, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Jonas Taylor

Li Bingbing: Suyin Zhang

Rainn Wilson: Jack Morris

Ruby Rose: Jaxx Herd

Winston Chao: dott. Minway Zhang

Cliff Curtis: James ‘Mac’ Mackreides

Page Kennedy: D. J.

Jessica McNamee: Lori

Ólafur Darri Ólafsson: ‘Il muro’

Robert Taylor: dott. Heller

Shuya Sophia Cai: Meiying

Masi Oka: Toshi

Rob Kipa-Williams: D’Angelo

Tawanda Manyimo: Marks

Streaming e tv

Dove vedere Shark – Il primo squalo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 16 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.