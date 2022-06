Sergente Rex: il cast del film in onda su Canale 5

Questa sera – domenica 12 giugno 2022 – va in onda in prima TV Sergente Rex, un film tratto da una storia vera che racconta le avventure di Megan e il suo cane Rex. La protagonista, interpretata da Kate Mara, si chiama Megan Leavy ed è una giovane marine che lavora nell’unità artificieri. Megan è abituata alla vita al fronte ed è sempre spalleggiata dal suo braccio destro, il pastore tedesco Rex addestrato per essere i suoi occhi sul campo di battaglia. Insieme hanno portato a termine oltre 100 missioni mettendo in salvo tantissime vite umane. Purtroppo, mentre entrambi sono in Iraq, finiscono coinvolti in un’esplosione e riportano gravi ferite. Al punto che Megan deve congedarsi, mentre per Rex non resta molto da fare. Il cane rischia di essere soppresso. Quando Megan torna alla vita da civile, si pone come obiettivo quello di ricongiungersi con Rex e avvierà una campagna di sensibilizzazione per adottarlo. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Come già anticipato, la protagonista del film Sergente Rex è Kate Mara, attrice nota soprattutto al piccolo schermo poiché ha recitato in serie TV come American Horror Story: Murder House, House of Cards – Gli intrighi del potere e Pose. Al cinema, invece, è apparsa in film come Iron Man 2, Legami di sangue, Fantastic 4, Sopravvissuto – The Martina e Lo scandalo Kennedy. Oltre a Kate Mara, nel cast del film figurano anche Ramon Rodriguez e Tom Felton.

Sergente Rex streaming e TV

Dove vedere Sergente Rex in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda domenica 12 giugno 2022 in prima serata su Canale 5 e anche in prima TV. Per seguire la diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay.