Chi è Serena Spena, la fidanzata di Davide Varriale a Temptation Island 2020

Serena Spena è la fidanzata di Davide Varriale. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Davide e Serena stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata come amicizia, poi è scoppiato l’amore. Sin dall’inizio però la relazione è stata caratterizzata dall’eccessiva gelosia del ragazzo, che ora sta minando la loro unione. Ma chi è Serena Spena? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Serena Spena

Serena Spena ha 25 anni ed è di Napoli. Classe 1995, ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e delle passerelle. Al momento però, si occupa di un negozio di bomboniere di cui è proprietaria, nel capoluogo partenopeo, e di arredamento. Quando ha conosciuto Davide, entrambi erano fidanzati con altre persone. Questo ha influito molto sull’andamento della loro coppia, rendendo Davide Varriale molto geloso. Una gelosia che dopo quasi tre anni di relazione sta minando la serenità della coppia. Per questo i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

L’eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto”, ha spiegato Serena Spena nel video di presentazione. Davide ha poi ammesso: “Sono particolarmente geloso nei suoi confronti”, spiegando che il motivo della sua sfiducia sarebbe da ricercare proprio nelle “modalità con cui è iniziata la nostra relazione”. Riusciranno a superare i loro problemi di fiducia?

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Serena Spena, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Potrebbero interessarti Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 Chi è Speranza Capasso, la fidanzata di Alberto Maritato a Temptation Island 2020 Chi è Anna Ascione, la fidanzata di Gennaro Mauro a Temptation Island 2020