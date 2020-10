Chi è Serena De Ferrari, l’attrice che interpreta Viola in Mare Fuori: carriera, biografia, Instagram

Serena De Ferrari è una giovane attrice, conosciuta dal grande pubblico per interpretare il personaggio di Viola nella serie di Rai 2 Mare Fuori, in onda il mercoledì in prima serata. Ma chi è Serena De Ferrari? Qual è la sua biografia, la carriera, l’età, la vita privata e il profilo Instagram? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie

Serena De Ferrari è nata a Torino il 4 maggio 1998. Ha dunque 22 anni e nella fiction Mare Fuori interpreta il ruolo della “cattiva” Viola. Nonostante la sua giovane età, ha già maturato diverse esperienze. Ha studiato musica per 12 anni e canto lirico per 5, in Italia e a New York. Presto però ha capito che la sua vera vocazione era la recitazione e si è iscritta al Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Tornata in Italia, è stata scelta per la serie Rai di Carmine Elia.

In una lunga intervista su Marie Claire, Serena De Ferrari ha parlato del suo personaggio, Viola: “Una ragazza che ha ucciso la sua migliore amica e si trova in un carcere femminile, una storia tratta da fatti reali. Il regista ci ha portato a conoscere i detenuti. È stato agghiacciante: per interpretarla mi sono ispirata al suo modo di stringere le pupille per spaventarci e mi sono allenata a non muovere i muscoli facciali, come fossi un robot. Spero che la gente da questa serie impari a non idolatrare i protagonisti ovviamente. Spero che la gente resti spaventata. A me veniva da piangere. Queste non sono cose giuste, non bisogna accettarle, né normalizzarle”.

Sulle differenze tra la vita a New York e quella a Roma ha raccontato: “New York è una giungla, non ti puoi fermare un attimo, però è anche piena di stimoli, arte, creatività. Qui in Italia tutto è più tradizionale, antico, conservativo. Però la maestosità del colonnato di San Pietro, vicino a dove vivo ora, o di Villa Pamphili mi riempiono di gioia”. Il profilo Instagram ufficiale di Serena De Ferrari, l’attrice che interpreta Viola in Mare Fuori, è seguito da circa 10mila persone.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata