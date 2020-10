Seconda linea: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre

Seconda linea: anticipazioni e ospiti oggi, 8 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Seconda linea, l’approfondimento settimanale condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella. Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone e hanno il compito di mantenere compatta la mischia. È una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro Paese: artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica. Persone che ogni santo giorno seguono uno dei principi più affermati del rugby, sport muscolare ma contrassegnato dal fair play: “Noi mettiamo la testa dove gli altri non osano mettere nemmeno i piedi”. Ma quali sono le anticipazioni? E gli ospiti di oggi, 8 ottobre? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di Seconda linea? Con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani ci saranno opinionisti, polemisti, professionisti e politici d’eccellenza ed emergenti. Per la seconda puntata, in onda oggi, sono previste, tra le altre, le partecipazioni di Mario Tozzi, Stefano Bonaccini, Giuliana De Sio, Matteo Bassetti, Giuseppe Ippolito, Mario Sconcerti, Giovanni Toti, Laura Tecce e Nello Musumeci. Fra le presenze stabili del programma, quelle del giornalista Stefano Cappellini, dell’influencer Nicole Rossi (ex alunna de “Il Collegio” di Rai2 e vincitrice di “Pechino Express 2020”) e del professore Umberto Broccoli, che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero.

Inoltre, ogni settimana, Fortunato Cerlino sarà interprete di una sorprendente corrispondenza dall’inferno mentre il maestro dell’eros Milo Manara presenterà una sua tavola in esclusiva per il pubblico di Seconda Linea. Tra i temi chiave del programma l’ambiente, il lavoro, la ricerca scientifica e le nuove generazioni. Inchieste e reportage seguiranno il filo rosso della curiosità e dell’emozione, secondo una narrazione che partirà sempre dal basso, dalle storie, per affrontare i grandi argomenti, indagando e valorizzando le minoranze e le dissonanze culturali.

Streaming e tv

Dove vedere “Seconda linea” in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

