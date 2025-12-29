Icona app
TV

Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

di Marco Nepi
Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata della fiction

Se fossi te è la serie in due puntate a tema natalizio in onda su Rai 1 in prima serata il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30. Protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Questa sera, 29 dicembre, va in onda la seconda e ultima puntata. Dove vedere in tv e in streaming Se fossi te? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 in prima visione in due serate, il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 21.30.

Se fossi te streaming live

Potete recuperare la fiction in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama, ma quante puntate sono previste per Se fossi te? In tutto sono previste due grandi prime serate su Rai 1, il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 21.30. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di quattro. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 28 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 29 dicembre 2025 OGGI
