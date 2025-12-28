Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:30
Home » Spettacoli » TV
TV

Se fossi te: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Se fossi te: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per la fiction Rai Se Fossi te, una serie natalizia in due puntate, in onda in prima serata su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025? Sono previste dunque due puntate, in onda il 28 e 29 dicembre 20225 su Rai 1 alle ore 21.30. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti”. Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di quattro. Vediamo insieme la programmazione completa.

  • Prima puntata: 28 dicembre 2025
  • Seconda puntata: 29 dicembre 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Se fossi te? La durata di ognuna delle due serate è di circa due ore, dalle 21.30 alle 23.30. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi della durata di circa un’ora ciascuno.

Streaming e tv

Dove vedere Se fossi te in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Redazione TPI
.
Ricerca