Scusate se esisto: il cast completo del film

Scusate se esisto è una commedia italiana diretta da Riccardo Milani e uscita nel 2014. I protagonisti sono Raoul Bova e Paola Cortellesi che interpretano rispettivamente Francesco e Serena. La trama racconta di Serena, un architetto in gamba che ha avuto grande successo a Londra, ma che poi decide di tornare in Italia, dove le sue qualifiche non vanno di pari passo con l’offerta del mercato. Cercando un posto di lavoro a Roma, Serena si finge un uomo consapevole che da donna non avrebbe mai l’opportunità di gareggiare in modo pulito. Nel frattempo incontra Francesco, un uomo gay divorziato a cui le donne non interessano, o forse sì? In ogni caso tra i due scocca la scintilla e diventano subito amici, al punto che Serena lo coinvolge nel suo folle piano. Insieme lotteranno contro il sistema costruendone uno fatto di bugie e segreti. Ma chi fa parte del cast?

Il cast

Come già anticipato, i protagonisti di Scusate se esisto sono due personaggi ben noti al pubblico italiano. Da un lato c’è Raoul Bova, attore amatissimo che di recente è entrato nel cast di Don Matteo come protagonista. Dall’altra c’è Paola Cortellesi, che ha monopolizzato la commedia negli ultimi anni. Di seguito vediamo il cast e i personaggi che popolano il film:

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna: Pietro

Lunetta Savino: Michela

Marco Bocci: Nicola

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Cesare Bocci: Volponi

Stefania Rocca: Maria

Federica De Cola: Martina

Beatrice Vendramin: Monica

Simon Grechi: Marco

Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco: la mamma di Serena

Valeria Flore: Cameriera

Scusate se esisto streaming e TV

Dove vedere Scusate se esisto in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 15 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:21, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, dove selezionare poi il canale di interesse tramite il menù a tendina.