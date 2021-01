Chi sono Hafdaoui e Matteo, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Hafdaoiu e Matteo, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Sara Hafdaoui e Matteo Diamante sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Sara Hafdaoui

Sara Hafdaoui è una ragazza di 24 anni di Roma, specializzanda in Medicina. Determinata e severa, soprattutto quando si tratta di difendere i diritti delle donne, femminista in tutto e per tutto. Dopo la maturità scientifica a Udine, Sara si è trasferita a Roma dove si è laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo la laurea la Secchiona è tornata sui libri per i test d’ingresso della specialistica – superando quello per Genetica Medica – e la sua priorità è terminare gli studi. Legge molto – già da piccola leggeva Dostoevskij – e il suo sogno nel cassetto è affermarsi nel campo della ricerca, diventando un “Alberto Angela” in versione femminile, e riscattarsi dopo un’adolescenza in cui è stata vittima di discriminazioni.

Chi è Matteo Diamante

Matteo Diamante è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. E li ha recuperati, tanti anche di ragazze straniere. Matteo Diamante ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha avuto qualche esperienza in tv, tra cui il reality Ex on The Beach. Il mondo delle secchione lo affascina e non poco…

