La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: le coppie in gara. Quali sono

Quali sono le coppie de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Il programma di Italia 1 che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, è composto da otto coppie. Una però è già stata eliminata dopo la prima puntata della scorsa settimana. Ogni coppia dovrà “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza. Ecco tutte le coppie de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021.

Linda e Pisano

Laura e Marini

Miryea e Guidi

Jessica e De Santis

Stephanie e Bartozzi

Gandini e Mattia (ELIMINATI)

Orazi e Gianluca

Hafdaoui e Matteo

Iva Zanicchi, Francesca Barra e il conte Mazzoni sono stati gli ospiti della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 che ha decretato la formazione delle coppie di pupe e secchioni chiamate a vivere sotto le stesso tetto fino alla fine del loro percorso. Per i ‘viceversa’, invece, sono state le Secchione a scegliere i loro Pupi. La prima coppia eliminata di questa edizione è quella formata dal pupo Mattia Garufi e dalla secchiona Silvia Gandini che si è sfidata in finale al bagno di cultura contro l’altra coppia formata dalla pupa Laura Antonelli e dal secchione Luca Marini.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? In tutto andranno in onda sei puntate. La prima giovedì 21 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambi di programmazione) giovedì 25 febbraio 2021. La messa in onda è prevista in prima serata tv su Italia 1 alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 21 gennaio 2021

Seconda puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Quinta puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Sesta puntata: giovedì 25 febbraio 2021

