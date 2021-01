La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Dal 21 gennaio 2021 su Italia 1 va in onda La Pupa e il Secchione e Viceversa, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione. Durante le sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: il cast (concorrenti)

Chi sono i concorrenti (il cast) de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Vediamo insieme tutti i nomi:

LE PUPE

Jessica Bucci, 25 anni originaria di Avezzano, ma vive a Torino. È commessa e modella e si definisce parecchio vanitosa;

Laura Antonelli, 19 anni di Pomezia, è influencer e beauty queen. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”;

Linda Taddei, 20 anni di Ferrara, seconda classificata Miss Universo Italia 2019, non ha mai letto un libro in vita sua;

Miryea Stabile, 22 anni, di Brescia è ballerina e influecer. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes;

Stephanie Bellarte, 19 anni di Pavia, è modella indossatrice. Appassionata di moda, la sua camera sembra una boutique.

I PUPI

Gianluca Tornese, 28 anni di Napoli, è imprenditore, influencer, modello ed ex volto di ‘Uomini e donne’;

Matteo Diamante, 31 anni di Genova, è organizzatore di eventi, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’;

Mattia Garufi, 24 anni di Milano, è modello e pr, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’.

LE SECCHIONE

Giulia Orazi, 27 anni di Perugia, è veterinaria;

Sara Hafdaoui, 24 anni di Roma, è specializzanda in medicina;

Silvia Gandini, 28 anni di Varese, è laureata in Scienze motorie.

I SECCHIONI

Alberto Bartozzi, 29 anni di Senigallia (Ancona), è esperto di logica;

Alessio Guidi, 20 anni di Prato, è studente di marketing;

Andrea De Santis, 23 anni di Castrovillari (Cosenza), è studioso di storia;

Luca Marini, 20 anni di Bondeno (Ferrara), è ingegnere e ballerino;

Matteo Pisano, 24 anni di Dego (Savona), è ricercatore di fisica.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? In tutto andranno in onda sei puntate. La prima giovedì 21 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambi di programmazione) giovedì 25 febbraio 2021. La messa in onda è prevista in prima serata tv alle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 21 gennaio 2021

Seconda puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Quinta puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Sesta puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Location

Dove è stato girato (location) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma.

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: gli ospiti

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Come funziona

Ma come funziona La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Sono previste cinque coppie “classiche” e tre “viceversa”: i 16 concorrenti vivranno isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma. Appena varcata la porta si formeranno le coppie. Ogni coppia dovrà “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza. Tra le novità, ci sarà l’”Interrogatorio” con il professor Diego Verdegiglio. In ogni puntata, le pupe e i secchioni e i viceversa riceveranno dei voti in base al grado di superamento delle sfide. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una squadra, invece, a fine serata, sarà eliminata, dopo aver disputato il famoso “bagno di cultura”. Chi riuscirà ad approdare alla finale si sfiderà per aggiudicarsi il montepremi finale di 20mila euro.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

