La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, il programma in onda su Italia 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei (6) puntate. La prima giovedì 21 gennaio 2021; l’ultima (salvo cambi di programmazione) giovedì 25 febbraio 2021. La messa in onda è prevista in prima serata tv alle ore 21,20 su Italia 1. Di seguito la programmazione completa del programma Mediaset (attenzione: potrebbe subire modifiche) condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani:

Prima puntata: giovedì 21 gennaio 2021

Seconda puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Quinta puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Sesta puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Durata

Quanto dura (la durata esatta) ogni puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00,15. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa tre ore e vedrà un esperimento sociale: due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Chi è Giulia Orazi, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Sara Hafdaoui, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Silvia Gandini, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021