Chi è Matteo Diamante, il Pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Matteo Diamante, uno dei tre pupi protagonisti de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissimo, Matteo è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna il concorrente del programma Mediaset. Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. E li ha recuperati, tanti anche di ragazze straniere. Matteo Diamante ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha avuto qualche esperienza in tv, tra cui il reality Ex on The Beach. Il mondo delle secchione lo affascina e non poco… Matteo è ovviamente presente sui social, in particolare Instagram (qui il suo profilo).

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Matteo Diamante, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

