Chi è Sara Hafdaoui, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Sara Hafdaoui, una delle secchione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Si tratta di una ragazza di 24 anni di Roma, specializzanda in Medicina. Determinata e severa, soprattutto quando si tratta di difendere i diritti delle donne, femminista in tutto e per tutto. Dopo la maturità scientifica a Udine, Sara si è trasferita a Roma dove si è laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dopo la laurea la Secchiona è tornata sui libri per i test d’ingresso della specialistica – superando quello per Genetica Medica – e la sua priorità è terminare gli studi. Legge molto – già da piccola leggeva Dostoevskij – e il suo sogno nel cassetto è affermarsi nel campo della ricerca, diventando un “Alberto Angela” in versione femminile, e riscattarsi dopo un’adolescenza in cui è stata vittima di discriminazioni. Il suo account Instagram @sara.hafdaoui vanta oltre 3400 followers.



