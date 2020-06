Sapore di te: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Italia 1

Questa sera, domenica 28 giugno 2020, va in onda su Italia 1 il film Sapore di te, divertente commedia di Carlo Vanzina del 2014 con un cast stellare composto da Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli e molti altri. Si tratta del sequel di Sapore di mare e Sapore di mare 2 – Un anno dopo, entrambi del 1983 ed entrambi ambientati negli anni Sessanta. Ma qual è la trama e il cast di Sapore di te? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Attraverso il racconto di due estati (quelle del 1983 e del 1984), il film, sequel di un grande classico dei fratelli Vanzina degli anni Ottanta, fa un divertente e fedele spaccato della società italiana di allora. Tanti i protagonisti di questa storia. Ci sono Luca e Chicco, due compagni d’università, che si innamorano della stessa ragazza. C’è Anna, che sta per laurearsi e che incontra Armando, uno Steve McQueen di provincia che gli rapisce il cuore.

C’è la famiglia Proietti, con Alberto tifoso romanista, sua moglie Elena e la figlia diciassettenne Rossella, oggetto delle attenzioni di Luca e Chicco. Troviamo poi il Ministro De Marco, un simpatico socialista napoletano travolto dalla passione per la sentimentale e ingenua Daniela, una giovane soubrette di “Drive In”.

Intorno a loro, secondo la trama di Sapore di te, un mosaico di caratteri tipici di quell’epoca: il bagnino Renato, che seduce le giovani straniere, la compagnia della spiaggia dei ragazzi sempre pronti a scherzi goliardici e a scappatelle sentimentali, i genitori di Luca, due borghesi milanesi che rimpiangono gli anni Sessanta.

Sapore di te cast

Un cast da 90 per questa divertente commedia diretta da Carlo Vanzina del 2014 e in onda oggi, 28 giugno 2020, su Italia 1 in prima serata. Su tutti Vincenzo Salemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Maurizio Mattioli e Martina Stella. Di seguito l’elenco completo degli attori del film Sapore di te e i personaggi interpretati:

Vincenzo Salemme: Onorevole Piero De Marco

Maurizio Mattioli: Alberto Proietti

Nancy Brilli: Elena Proietti

Katy Saunders: Sabrina Proietti

Serena Autieri: Susy Acampora

Martina Stella: Anna Malorni

Giorgio Pasotti: Armando Malenotti

Laura Berlin: Ingrid

Andrea Pucci: Sandro, papà di Luca

Valeria Graci: Michela, mamma di Luca

Adua Del Vesco: Beatrice

Fiammetta Cicogna: Nicoletta

Eugenio Franceschini: Luca

Matteo Leoni: Chicco

Virginie Marsan: Francesca

Raffaele Buranelli: Tucci

Valentina Sperlì: Leonetta De Marco

Paolo Conticini: Renato

Linda Collini: Carmen

Francesco Gabbani: musicista locale

Niki Giustini: Amico dell’Onorevole Piero De Marco

Riccardo Corredi: Receptionist Hotel Augustus

Trailer

Ecco il trailer di Sapore di te, commedia in onda questa sera, 28 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 dalle 21.30.

Sapore di te: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Sapore di te in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 28 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

