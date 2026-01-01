Santocielo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Santocielo, film del 2023 diretto da Francesco Amato e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aristide è un angelo che lavora in paradiso all’ufficio smistamento preghiere e che ha come sogno quello di entrare a fare parte del coro dell’Altissimo. Proprio durante un’assemblea indetta da Dio, si deve decidere se eliminare l’umanità con un diluvio universale per punirla dai suoi sbagli oppure mandare sulla Terra un nuovo messia. Si opta per la seconda, ma nessun angelo si propone per il compito; alla fine la scelta cade proprio su Aristide che, una volta fatto il suo dovere, verrà ricompensato da Dio.

Aristide quindi deve solo recarsi sul pianeta Terra, scegliere una ragazza e toccarle il grembo per farla rimanere incinta, ma dopo una serata a bere al bar, finisce per ingravidare Nicola, un professore di matematica e vice preside in separazione con la moglie Giovanna, a cui tocca il ventre per errore nel spingerlo per evitare che venga investito da un furgone, mentre entrambi sono ubriachi. Arrabbiato, Dio punisce Aristide privandolo dei suoi poteri.

Dopo tre mesi si scopre che Aristide si è risvegliato dal coma dopo l’incidente e che Nicola deve la sua vita a lui; inizialmente Nicola che ignora di aspettare un bambino non vuole aiutare Aristide, che non conosce nessuno oltre lui e che, deve badare anche alla gravidanza, ma col tempo tra i due inizia ad instaurarsi un certo rapporto di amicizia. Aristide che intanto ha scoperto le conseguenze di quella notte, trova lavoro nella scuola di Nicola come tuttofare e conosce Suor Luisa, di cui si innamora, mentre Nicola nel frattempo inizia a sperimentare sempre di più i sintomi di una gravidanza.

Santocielo: il cast

Abbiamo visto la trama di Santocielo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Nicola Balistreri

Valentino Picone: Aristide

Barbara Ronchi: Giovanna

Maria Chiara Giannetta: suor Luisa

Giovanni Storti: Dio Padre

Carlo De Ruggieri: angelo “stempiato”

Fulvio Falzarano: angelo

Mariella Lo Sardo: suor Germana

Raffaele Braia: Arcangelo Gabriele

Antonio Pandolfo: titolare del pub

Manuela Ventura: avvocato di Giovanna

Luciano Messina: vicino di casa di Nicola

Agostina Somma: vicina di casa di Nicola

Mimmo Mignemi: sindaco del paese

Antonello Puglisi: prete del paese

Gino Carista: padre di suor Luisa

Mauro Spitaleri: abitante del paese

Carmelo Caccamo: infermiere

Mary Cipolla: donna intervistata

Streaming e tv

Dove vedere Santocielo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.