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Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della seconda e ultima puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della seconda e ultima puntata, 14 marzo

Questa sera, 14 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, lo show condotto da Carlo Conti in due puntate per riabbracciare i cantanti di Sanremo 2026, ascoltare le loro canzoni, scoprire come stanno andando in classifica, quali sono i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Si tratta anche di un omaggio a Pippo Baudo che conduceva questo format. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cantanti e ospiti

Il direttore artistico del 76° Festival di Sanremo riporta in auge un’idea di Pippo Baudo, continuando il lungo omaggio che Sanremo 2026 ha voluto tributare a uno dei padri fondatori della nostra tv. Dagli Studi Frizzi, Nomentano 5 a Roma, Conti conduce due appuntamenti speciali – intitolati Sanremo Top – in cui tira le somme del posizionamento in classifica dei brani in gara a Sanremo 2026. I 30 Big e i 2 finalisti delle Nuove proposte si suddividono in 16 artisti per serata. Vediamo insieme gli ospiti e i cantanti di oggi:

– Sal Da Vinci – Sayf – Serena Brancale – Patty Pravo – Maria Antonietta e Colombre – Raf – Malika Ayane – Leo Gassmann – Mara Sattei – Luchè – Nayt – Enrico Nigiotti – Eddie Brock – Nayt – Dargen D’Amico – Samurai Jay – Welo – Angelica Bove.

Con Conti ci sono anche i tanti amici che lo hanno accompagnato lungo l’avventura di questo Sanremo: Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, il maestro Cremonesi, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia e tanti altri ancora. Confermata anche la presenza di Nino Frassica con le sue irruzioni molto divertenti. In ciascuna serata, Carlo Conti scoprirà assieme agli artisti come sta andando il loro brano tenendo conto sia delle classifica FIMI che EarOne, cioè vendite e radio.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Top in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione questa sera – 14 marzo 2026 – alle ore 21.30 con la seconda puntata. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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