Sanremo Top: anticipazioni, cantanti, quante puntate e ospiti dello show con Carlo Conti su Rai 1

Sanremo Top è lo show in due puntate in onda su Rai 1 in prima serata. Appuntamento il 7 e il 14 marzo 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Carlo Conti. Un’occasione per rivedere tutti i Big in gara dell’edizione appena conclusa e scoprire come stanno andando in classifica, quali sono i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Si tratta anche di un omaggio a Pippo Baudo che conduceva questo format. Ma vediamo insieme le anticipazioni, gli ospiti e i cantanti.

Anticipazioni, cantanti e ospiti

Il direttore artistico del 76° Festival di Sanremo riporta in auge un’idea di Pippo Baudo, continuando il lungo omaggio che Sanremo 2026 ha voluto tributare a uno dei padri fondatori della nostra tv. Dagli Studi Frizzi, Nomentano 5 a Roma, Conti conduce due appuntamenti speciali – intitolati Sanremo Top – in cui tira le somme del posizionamento in classifica dei brani in gara a Sanremo 2026. I 30 Big e i 2 finalisti delle Nuove proposte si suddividono in 16 artisti per serata. Con Conti ci sono anche i tanti amici che lo hanno accompagnato lungo l’avventura di questo Sanremo: Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, il maestro Cremonesi, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia e tanti altri ancora. Confermata anche la presenza di Nino Frassica con le sue irruzioni molto divertenti. In ciascuna serata, Carlo Conti scoprirà assieme agli artisti come sta andando il loro brano tenendo conto sia delle classifica FIMI che EarOne, cioè vendite e radio.

Sanremo Top: quante puntate

Quante puntate sono previste per Sanremo Top? In tutto due prime serate nel sabato sera di Rai 1, il 7 e 14 marzo 2026. Ecco la programmazione.

Prima puntata: 7 marzo 2026

Seconda puntata: 14 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Top in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 per due prime serate, il 7 e 14 marzo 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.