Perché Sanremo è Sanremo. Proprio nulla può battere il Festival, come confermano gli ascolti record di questa 72esima edizione. Neppure Pornhub, la celebre piattaforma pornografica online, ha potuto tenere testa ad Amadeus e company. Stando a quanto riportato dai dati ufficiali del sito hard, durante la finale di Sanremo 2022 dello scorso 5 febbraio, Pornhub ha registrato un calo copioso di contatti: meno 26% rispetto ai valori medi di quella fascia.

È la prima volta in maniera così importante e massiccia durante un evento della tv italiana. Analizzando più nel dettaglio l’andamento del traffico durante la finale del Festival, si scopre che tra le 20 e le 22 il traffico su Pornhub ha registrato un calo tra il 14 e il 16%. In quello stesso momento sul palco dell’Ariston si stavano esibendo Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka 7even, Massimo Ranieri, Noemi e Fabrizio Moro. Tra le 22 e mezzanotte il traffico della piattaforma è sceso ulteriormente a -20%, mentre si esibivano Dargen D’Amico, Elisa, Irama, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Emma, Mahmood e Blanco, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi e Ditonellapiaga e Rettore.

Arrivando ai momenti clou della finale di Sanremo, Pornhub ha registrato il picco in negativo, con il -26% registrato quando Amadeus ha dato lo stop al televoto e ha annunciato i vincitori. Non a caso, una volta finito il Festival, con la vittoria di Blanco e Mahmood, il traffico del sito hard è è risalito al -7% ed è tornato ai suoi valori normali all’alba.

Un dato nel suo genere molto rilevante, considerato che nel 2020 e nel 2021, le proclamazioni di Diodato con “Fai rumore” e dei Maneskin con “Zitti e buoni” non avevano inciso sul traffico della piattaforma. Nel 2019, anno del Baglioni-bis vinto da Mahmood con “Soldi”, c’era stato un calo del traffico dell’8%. Per trovare un altro dato significativo, bisogna tornare al 2017: l’edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, vinta da Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”, aveva ridotto il traffico di Pornhub del 15%. Poca roba, in ogni caso, rispetto al 26% di quest’anno. Un altro dei grandi meriti di un Sanremo da incorniciare.