Sanremo Giovani 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Stasera, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda Sanremo Giovani 2021, l’ormai classico appuntamento che precede l’inizio del Festival (in programma dal 1 al 5 febbraio 2022) e dedicato ai giovani talenti della musica italiana. Sul palco del Teatro del Casinò i 12 finalisti si scontreranno per strappare il pass che li proietterà tra i Big del Festival di Sanremo. I primi tre classificati, infatti, avranno accesso diretto a Sanremo 2022, tra i Big. Non è prevista quest’anno la categoria Nuove Proposte. Alla conduzione dello show troviamo Amadeus. Nel corso della serata saranno presenti anche gli altri 22 Big in gara, già annunciati dal direttore artistico al Tg1. Ma dove vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv e radio

Appuntamento con la finale di Sanremo Giovani 2021 su Rai 1 questa sera, 15 dicembre 2021, dalle ore 21.25 su Rai 1. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre (501 in HD) e sul canale 101 di Sky. Diretta in simulcast su Rai Radio 2. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.

Sanremo Giovani 2021 streaming live

Non siete a casa? Nessun problema. Potete seguire la diretta anche su Rai Play, la piattaforma gratuita che permette di vedere i vari canali e programmi Rai da pc, tablet, smart tv e smartphone.

Cantanti

Abbiamo visto dove e come vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming, ma chi sono i finalisti di questa edizione? I 12 cantanti di Sanremo Giovani 2021 sono: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma), Destro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).