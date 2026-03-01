Sanremo 2026, i vincitori di tutti i premi del Festival

Quali sono i vincitori dei vari premi del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, sabato 28 febbraio, con la serata finale su Rai 1? Di seguito l’elenco dei vincitori premio per premio.

Vincitore Festival di Sanremo 2026

Sal Da Vinci con “Per sempre si”

Premio Sala Stampa Lucio Dalla

Serena Brancale con “Qui con me”

Il Premio Sala Stampa Lucio Dalla è assegnato, come indica il nome, dalla sala stampa dell’Ariston, quindi da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Il premio ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso.

Premio Mia Martini

Fulminacci “Stupida sfortuna”

Il Premio della critica del Festival e della canzone Italiana “Mia Martini”, nato in origine senza essere accompagnato dal nome della celebre cantante (era conosciuto soltanto come Premio della Critica), è un riconoscimento secondario del Festival di Sanremo, seppur ritenuto il più importante (dopo il vincitore). A ideare il Premio Mia Martini furono tre giornalisti accreditati alla kermesse: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. La prima volta che fu assegnato il premio fu il 1982. Dal 1996, il premio ha cambiato nome ed è stato dedicato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima, perché è stata l’artista che fino a quel momento aveva vinto più volte quel riconoscimento, senza mai essere proclamata vincitrice in assoluto. Tra gli interpreti più famosi che hanno ricevuto questo premio spuntano Patty Pravo, Daniele Silvestri, Paola Turci, Cirstiano De André, Fiorella Mannoia, Matia Bazar, Elio e le Storie Tese, Malika Ayane. Dal 1983, il Premio della critica Mia Martini viene assegnato con una targa o unpiatto d’argento, la targa in ricordo del primo premio della critica a Mia Martini fu consegnata postuma a sua sorella, Loredana Berté, nel 2008 da Pippo Baudo. Dal 2019, il premio della critica consiste in una statuetta d’oro con un leone alzato in piedi, il simbolo della città di Sanremo, appoggiato sulla chiave di sol con dei fiori dorati nella parte sottostante.

Premio Sergio Bardotti

Fedez e Masini con “Male necessario”

Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantatuore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni ’60. Nel 1983 ha vinto il Premio Tenco.

Sanremo 2026, vincitori: premio Giancarlo Bigazzi

Ditonellapiaga con “Che fastidio”

Il Premio Giancarlo Bigazzi, chiamato così perché si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, va a premiare l’arrangiamento migliore. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano, scritta a quattro mani con Beppe Dati (e incisa da Francesco Guccini). Ha collaborato anche con il cinema e la tv per la realizzazione di diverse colonne sonore.

Sanremo 2026, cantanti in gara

Abbiamo visto i vincitori dei premi al Festival di Sanremo 2026, ma quali erano i cantanti in gara? Eccoli (artisti – brani):