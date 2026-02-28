Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto

SANREMO 2026 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Ad aggiudicarsi la serata, in cui i 30 artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con degli ospiti dei brani a loro scelta, è stata Ditonellapiaga con Tony Pitony.

LA TOP 10 DELLA QUARTA SERATA

Ditonellapiaga con Tony Pitony Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Arisa con coro del Teatro Regio di Parma Bambole di pezza con Cristina D’Avena Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Gianni Morandi Sal Da Vinci con Michele Zarrillo LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo Nayt con Joah Thiele Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Luchè con Gianluca Grignani

Cantanti

Tutti i cantati in gara al Festival di Sanremo 2026:

Raf

Tredici Pietro

Tommaso Paradiso

Patty Pravo

Fulminacci

Luchè

Arisa

Serena Brancale

Enrico Nigiotti

LDA e AKA 7even

Malika Ayane

Mara Sattei

Sayf

J-Ax

Fedez e Marco Masini

Levante

Samurai Jay

Ermal Meta

Elettra Lamborghini

Eddie Brock

Dargen D’Amico

Nayt

Bambole di pezza

Leo Gassmann

Sal Da Vinci

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Ditonellapiaga

Chiello

Francesco Renga

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.