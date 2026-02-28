Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto

SANREMO 2026 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Ad aggiudicarsi la serata, in cui i 30 artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con degli ospiti dei brani a loro scelta, è stata Ditonellapiaga con Tony Pitony.

I vincitore della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony (Credit: AGF)
I vincitore della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony (Credit: AGF)
LA TOP 10 DELLA QUARTA SERATA
  1. Ditonellapiaga con Tony Pitony
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  3. Arisa con coro del Teatro Regio di Parma
  4. Bambole di pezza con Cristina D’Avena
  5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Gianni Morandi
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
  7. LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo
  8. Nayt con Joah Thiele
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
  10. Luchè con Gianluca Grignani

Cantanti

Tutti i cantati in gara al Festival di Sanremo 2026:

  • Raf
  • Tredici Pietro
  • Tommaso Paradiso
  • Patty Pravo
  • Fulminacci
  • Luchè
  • Arisa
  • Serena Brancale
  • Enrico Nigiotti
  • LDA e AKA 7even
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Sayf
  • J-Ax
  • Fedez e Marco Masini
  • Levante
  • Samurai Jay
  • Ermal Meta
  • Elettra Lamborghini
  • Eddie Brock
  • Dargen D’Amico
  • Nayt
  • Bambole di pezza
  • Leo Gassmann
  • Sal Da Vinci
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Michele Bravi
  • Ditonellapiaga
  • Chiello
  • Francesco Renga

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, l’abito di Nino Frassica ospite (serata finale) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del Festival
TV / Sanremo 2026, l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival: look e stilista
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, l’abito di Nino Frassica ospite (serata finale) al Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del Festival
TV / Sanremo 2026, l’abito di Francesco Renga per la serata finale del Festival: look e stilista
TV / Sanremo 2026, gli abiti di Giorgia Cardinaletti per la serata finale del Festival: look, stilista
TV / Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italiana
TV / Sanremo 2026, la scaletta della serata finale del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della serata finale del Festival
TV / Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026: c’è un premio in denaro?
TV / Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi
TV / Sanremo 2026, a che ora inizia la serata finale del Festival: orario
Ricerca