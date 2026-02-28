Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto
Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto
SANREMO 2026 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Ad aggiudicarsi la serata, in cui i 30 artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con degli ospiti dei brani a loro scelta, è stata Ditonellapiaga con Tony Pitony.
- Ditonellapiaga con Tony Pitony
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
- Arisa con coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di pezza con Cristina D’Avena
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Gianni Morandi
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
- LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo
- Nayt con Joah Thiele
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
- Luchè con Gianluca Grignani
Cantanti
Tutti i cantati in gara al Festival di Sanremo 2026:
- Raf
- Tredici Pietro
- Tommaso Paradiso
- Patty Pravo
- Fulminacci
- Luchè
- Arisa
- Serena Brancale
- Enrico Nigiotti
- LDA e AKA 7even
- Malika Ayane
- Mara Sattei
- Sayf
- J-Ax
- Fedez e Marco Masini
- Levante
- Samurai Jay
- Ermal Meta
- Elettra Lamborghini
- Eddie Brock
- Dargen D’Amico
- Nayt
- Bambole di pezza
- Leo Gassmann
- Sal Da Vinci
- Maria Antonietta e Colombre
- Michele Bravi
- Ditonellapiaga
- Chiello
- Francesco Renga
Streaming e tv
Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.