Ultimo aggiornamento ore 18:52
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, vincitore Giovani (Nuove Proposte): chi ha vinto

di Anton Filippo Ferrari
Sanremo 2026, vincitore Giovani (Nuove Proposte): chi ha vinto

SANREMO 2026 VINCITORE GIOVANI – Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026 nella sezione Giovani (o Nuove Proposte)? Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato Nicolò Filippucci con il brano “Laguna”.

Carlo Conti e il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, Nicolo' Filippucci (Credit: AGF)
Carlo Conti e il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, Nicolo’ Filippucci (Credit: AGF)

Gli altri premi:

  • Premio della Critica Mia Martini (Nuove Proposte): Angelica Bove – “Mattone”
  • Premio Sala Stampa Lucio Dalla (Nuove Proposte): Angelica Bove – “Mattone”
Nicolo’ Filippucci e Angelica Bove (Credit: AGF)

Cantanti

A prendere parte alla fase finale del Festival di Sanremo 2026 nella sezione Giovani (o Nuove Proposte) sono stati 4 artisti. Eccoli:

  • Angelica Bove – “Mattone”
  • Nicolò Filippucci – “Laguna”
  • Blind, El Ma & Soniko – “Nei miei DM” – Eliminati in semifinale
  • Mazzariello – “Manifestazione d’amore” – Eliminato in semifinale

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca