Sanremo 2026, premio Sergio Bardotti: vincitore, chi ha vinto

Chi ha vinto il Premio Sergio Bardotti del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio per la canzone con il miglior testo sono stati Fedez e Masini con “Male necessario”.

Cos’è

Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantatuore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni ’60. Nel 1983 ha vinto il Premio Tenco.

Cantanti

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Sergio Bardotti del Festival di Sanremo 2026, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa: