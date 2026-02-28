TV
Sanremo 2026, premio Sergio Bardotti: vincitore, chi ha vinto
Chi ha vinto il Premio Sergio Bardotti del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio per la canzone con il miglior testo sono stati Fedez e Masini con “Male necessario”.
Cos’è
Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantatuore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni ’60. Nel 1983 ha vinto il Premio Tenco.
Cantanti
Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Sergio Bardotti del Festival di Sanremo 2026, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa:
- Raf – “Ora e per sempre”
- Tredici Pietro – “Uomo che cade”
- Tommaso Paradiso – “I romantici”
- Patty Pravo – “Opera”
- Fulminacci – “Stupida sfortuna”
- Luchè – “Labirinto”
- Arisa – “Magica favola”
- Serena Brancale – “Qui con me”
- Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
- LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
- Malika Ayane – “Animali notturni”
- Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
- Sayf – “Tu mi piaci tanto”
- J-Ax – “Italia Starter Pack”
- Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
- Levante – “Sei tu”
- Samurai Jay – “Ossessione”
- Ermal Meta – “Stella stellina”
- Elettra Lamborghini – “Voilà”
- Eddie Brock – “Avvoltoi”
- Dargen D’Amico – “Ai Ai”
- Nayt – “Prima che”
- Bambole di pezza – “Resta con me”
- Leo Gassmann – “Naturale”
- Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
- Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
- Michele Bravi – “Prima o poi”
- Ditonellapiaga – “Che fastidio”
- Chiello – “Ti penso sempre”
- Francesco Renga – “Il meglio di me”