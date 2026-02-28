Sanremo 2026, premio Sala Stampa Lucio Dalla: vincitore, chi ha vinto

Chi ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio della Sala Stampa è stata Serena Brancale con “Qui con me”.

Cos’è

Il Premio Sala Stampa Lucio Dalla è assegnato, come indica il nome, dalla sala stampa del Festival di Sanremo, quindi da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Il premio ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso.

Il riconoscimento nasce nel 2001, grazie all’iniziativa di Giorgio Lecca, con il nome Premio della Critica Radio TV Private, sulla scia del Premio della Critica Mia Martini, assegnato dai giornalisti della carta stampata. Nel 2013, la sala stampa del Palafiori è stata intitolata a Lucio Dalla, grazie a una petizione promossa dalle testate giornalistiche accreditate, con il supporto di Tonino Manzi, Responsabile RAI della comunicazione al Festival di Sanremo dal 1993 al 2015. Il Comune di Sanremo, proprietario dell’immobile, ha approvato la proposta, e il premio ha cambiato nome in Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

Cantanti

