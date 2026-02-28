Sanremo 2026, premio della critica Mia Martini: vincitore, chi ha vinto

Chi ha vinto il Premio Mia Martini del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio della critica è stato Fulminacci con “Stupida sfortuna”.

Cos’è

Il Premio della critica del Festival e della canzone Italiana “Mia Martini”, nato in origine senza essere accompagnato dal nome della celebre cantante (era conosciuto soltanto come Premio della Critica), è un riconoscimento secondario del Festival di Sanremo, seppur ritenuto il più importante (dopo il vincitore). A ideare il Premio Mia Martini furono tre giornalisti accreditati alla kermesse: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. La prima volta che fu assegnato il premio fu il 1982.

Dal 1996, il premio ha cambiato nome ed è stato dedicato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima, perché è stata l’artista che fino a quel momento aveva vinto più volte quel riconoscimento, senza mai essere proclamata vincitrice in assoluto. Tra gli interpreti più famosi che hanno ricevuto questo premio spuntano Patty Pravo, Daniele Silvestri, Paola Turci, Cirstiano De André, Fiorella Mannoia, Matia Bazar, Elio e le Storie Tese, Malika Ayane.

Dal 1983, il Premio della critica Mia Martini viene assegnato con una targa o un piatto d’argento, la targa in ricordo del primo premio della critica a Mia Martini fu consegnata postuma a sua sorella, Loredana Berté, nel 2008 da Pippo Baudo. Dal 2019, il premio della critica consiste in una statuetta d’oro con un leone alzato in piedi, il simbolo della città di Sanremo, appoggiato sulla chiave di sol con dei fiori dorati nella parte sottostante.

Cantanti

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Mia Martini del Festival di Sanremo 2026, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa: