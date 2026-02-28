Sanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi: vincitore, chi ha vinto
Sanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi: vincitore, chi ha vinto
Chi ha vinto il Premio Giancarlo Bigazzi del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio, assegnato dall’orchestra, per il miglior arrangiamento è stata Ditonellapiaga con “Che fastidio”.
Il Premio Giancarlo Bigazzi, chiamato così perché si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, va a premiare l’arrangiamento migliore. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano, scritta a quattro mani con Beppe Dati (e incisa da Francesco Guccini). Ha collaborato anche con il cinema e la tv per la realizzazione di diverse colonne sonore.
Cantanti
Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Giancarlo Bigazzi del Festival di Sanremo 2026, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa:
- Raf – “Ora e per sempre”
- Tredici Pietro – “Uomo che cade”
- Tommaso Paradiso – “I romantici”
- Patty Pravo – “Opera”
- Fulminacci – “Stupida sfortuna”
- Luchè – “Labirinto”
- Arisa – “Magica favola”
- Serena Brancale – “Qui con me”
- Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
- LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
- Malika Ayane – “Animali notturni”
- Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
- Sayf – “Tu mi piaci tanto”
- J-Ax – “Italia Starter Pack”
- Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
- Levante – “Sei tu”
- Samurai Jay – “Ossessione”
- Ermal Meta – “Stella stellina”
- Elettra Lamborghini – “Voilà”
- Eddie Brock – “Avvoltoi”
- Dargen D’Amico – “Ai Ai”
- Nayt – “Prima che”
- Bambole di pezza – “Resta con me”
- Leo Gassmann – “Naturale”
- Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
- Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
- Michele Bravi – “Prima o poi”
- Ditonellapiaga – “Che fastidio”
- Chiello – “Ti penso sempre”
- Francesco Renga – “Il meglio di me”