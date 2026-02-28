Sanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi: vincitore, chi ha vinto

Chi ha vinto il Premio Giancarlo Bigazzi del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio, assegnato dall’orchestra, per il miglior arrangiamento è stata Ditonellapiaga con “Che fastidio”.

Il Premio Giancarlo Bigazzi, chiamato così perché si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, va a premiare l’arrangiamento migliore. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano, scritta a quattro mani con Beppe Dati (e incisa da Francesco Guccini). Ha collaborato anche con il cinema e la tv per la realizzazione di diverse colonne sonore.

Cantanti

