Sanremo 2026, tutti i premi del Festival della canzone italiana

Sanremo 2026, tutti i premi del Festival

Quali sono i premi in palio al Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio 2025, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo conosceremo i vincitori dei vari premi della kermesse canora: dal vincitore generale, al miglior testo. Dal miglior arrangiamento alla canzone preferita dalla Sala Stampa. A contendersi i premi le 30 canzoni in gara che verranno nuovamente eseguite dai rispettivi artisti. Ma vediamo insieme tutti i premi del Festival di Sanremo 2026.

Premio Mia Martini

Il Premio della critica del Festival e della canzone Italiana “Mia Martini”, nato in origine senza essere accompagnato dal nome della celebre cantante (era conosciuto soltanto come Premio della Critica), è un riconoscimento secondario del Festival di Sanremo, seppur ritenuto il più importante (dopo il vincitore). A ideare il Premio Mia Martini furono tre giornalisti accreditati alla kermesse: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. La prima volta che fu assegnato il premio fu il 1982.

Dal 1996, il premio ha cambiato nome ed è stato dedicato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima, perché è stata l’artista che fino a quel momento aveva vinto più volte quel riconoscimento, senza mai essere proclamata vincitrice in assoluto. Tra gli interpreti più famosi che hanno ricevuto questo premio spuntano Patty Pravo, Daniele Silvestri, Paola Turci, Cirstiano De André, Fiorella Mannoia, Matia Bazar, Elio e le Storie Tese, Malika Ayane. Dal 1983, il Premio della critica Mia Martini viene assegnato con una targa o unpiatto d’argento, la targa in ricordo del primo premio della critica a Mia Martini fu consegnata postuma a sua sorella, Loredana Berté, nel 2008 da Pippo Baudo. Dal 2019, il premio della critica consiste in una statuetta d’oro con un leone alzato in piedi, il simbolo della città di Sanremo, appoggiato sulla chiave di sol con dei fiori dorati nella parte sottostante.

Premio Lucio Dalla

Il Premio Lucio Dalla è assegnato dalla sala stampa, quindi da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Il premio ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso.

Premio Sergio Bardotti

Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo. Il premio s’intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantatuore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni ’60. Nel 1983 ha vinto il Premio Tenco.

Sanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi

Il Premio Giancarlo Bigazzi, chiamato così perché si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, va a premiare l’arrangiamento migliore. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano, scritta a quattro mani con Beppe Dati (e incisa da Francesco Guccini). Ha collaborato anche con il cinema e la tv per la realizzazione di diverse colonne sonore.

Premio Sergio Endrigo

Il Premio Sergio Endrigo premia la migliore interpretazione. Al Festival di Sanremo, Endrigo ci andò 9 volte, vincendo nel 1968 in coppia con Roberto Carlos con la bellissima “Canzone per te”. Nella seconda serata del Festival di quest’anno, Baglioni e i tre ragazzi de Il Volo hanno fatto un omaggio cantando il brano in questione, ma il risultato non è stato dei migliori. Altri cantanti in passato ne hanno invece esaltato le indiscusse qualità, tra cui Mina, Amalia Rodrigues, Elisa e Simone Cristicchi. A custodire la sua memoria è rimasta la sua unica figlia, Claudia, che ha scritto recentemente anche un libro sulla sua vita, Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso (Feltrinelli).