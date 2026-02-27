Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani

Quali sono i duetti e le cover (brani) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Di seguito l’elenco completo degli artisti, brani e ospiti:

  • Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma
  • Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena
  • Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan
  • Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso
  • Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony
  • Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro
  • Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup
  • Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa
  • Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust
  • Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser
  • Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri
  • Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani
  • J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam
  • Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo
  • Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello
  • Levante, ‘I maschi’ con Gaia
  • Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani
  • Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria
  • Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna
  • Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas
  • Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia
  • Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele
  • Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko
  • Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors
  • Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo
  • Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci
  • Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi
  • Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia
  • Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio
  • Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band

Regolamento

Abbiamo visto i duetti e le cover della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Tutti i 30 cantanti in gara si esibiranno con una cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro ospiti di conclamata fama e saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
Ricerca