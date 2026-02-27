Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani

Quali sono i duetti e le cover (brani) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Di seguito l’elenco completo degli artisti, brani e ospiti:

Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma

Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena

Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan

Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso

Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony

Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup

Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa

Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust

Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser

Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri

Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani

J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam

Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo

Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello

Levante, ‘I maschi’ con Gaia

Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani

Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria

Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna

Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas

Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia

Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele

Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko

Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors

Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo

Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci

Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi

Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia

Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio

Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band

Regolamento

Abbiamo visto i duetti e le cover della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Tutti i 30 cantanti in gara si esibiranno con una cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro ospiti di conclamata fama e saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.