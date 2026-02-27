Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
Quali sono i duetti e le cover (brani) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera – venerdì 27 febbraio – su Rai 1? Di seguito l’elenco completo degli artisti, brani e ospiti:
- Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena
- Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan
- Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony
- Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup
- Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa
- Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust
- Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser
- Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri
- Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani
- J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam
- Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello
- Levante, ‘I maschi’ con Gaia
- Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani
- Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria
- Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna
- Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas
- Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia
- Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele
- Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko
- Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors
- Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo
- Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio
- Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band
Regolamento
Abbiamo visto i duetti e le cover della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Tutti i 30 cantanti in gara si esibiranno con una cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti dovranno esibirsi insieme ad artisti loro ospiti di conclamata fama e saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo a una “classifica di Serata” dei 30 Artisti. L’Artista posizionatosi al primo posto della classifica sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.