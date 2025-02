Sanremo 2025, chi sono i ragazzi di Mare Fuori 5: quando va in onda la nuova stagione

Chi sono i ragazzi di Mare Fuori 5, la nuova stagione della popolare fiction Rai seguitissima specie dai giovani? Per i personaggi e gli attori della serie questa sera, 13 febbraio 2025, l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston. Ad un anno di distanza dall’uscita dell’ultimo episodio, i fan attendono con ansia di tornare a seguire le vicende dei ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Quando esce Mare Fuori 5 e chi sono i personaggi?

I primi episodi di Mare Fuori 5 usciranno il 19 febbraio. Nella quinta stagione non mancheranno le novità. Ad iniziare dalla regia che da Ivan Silvestrini è passata a Ludovico di Martino, già noto per aver diretto la terza stagione di Skam Italia. Cambiamenti in vista anche per la sceneggiatura: Cristiana Farina, ideatrice della serie, lascia le redini ad un team di 5 sceneggiatori guidati da Maurizio Careddu.

In Mare Fuori 5 ci saranno ben sei new entry tra gli attori e i relativi personaggi. Vediamo chi sono.

Samuele e Federico: interpretati da Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, sono due nuovi detenuti trasferiti da un istituto del Nord;

Marta e Sonia: interpretate da Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, sono due ragazze che nascondono un passato difficile e tormentato: insieme hanno commesso crimini che le hanno portate dietro le sbarre;

Simone: interpretato da Alfonso Capuozzo, è un ragazzo misterioso che rappresenta la parte più dura della criminalità di Napoli.

Il suo personaggio sembra essere l’erede morale di Edoardo (Matteo Paolillo) e di Carmine (Massimiliano Caiazzo);

Il suo personaggio sembra essere l’erede morale di Edoardo (Matteo Paolillo) e di Carmine (Massimiliano Caiazzo); Tommaso: interpretato da Manuele Velo, sembra essere il nuovo “Chiattillo” della serie, ovvero un ragazzo di buona famiglia che proviene da un ambiente altolocato, probabilmente dal Vomero. Il suo personaggio sarà in contrasto con Tommaso.

Al contempo alcuni storici personaggi di Mare Fuori non ci saranno più, come Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo), Edoardo Conte (Matteo Paolillo), Crazy J/Giulia (Clara Soccini) e Kubra (Kyshan Wilson).