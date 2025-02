Sanremo 2025, conferenza stampa 12 febbraio in diretta LIVE

Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, intorno alle ore 11,30 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa in vista della seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale.

Ore 13.10 – Arriva in conferenza stampa anche il super ospite di stasera, Damiano David, che annuncia: “Con me ci sarà un altro grandissimo talento”. Ma non rivela chi. David si esibirà in un omaggio a Lucio Dalla.

Ore 12.45 – Bianca Balti: “Ho detto a Carlo Conti che non sono qui per fare la malata di cancro”: leggi l’articolo completo.

Ore 12.20 – Annunciata la scaletta della seconda serata del Festival: qui l’ordine di uscita.

Ore 12.10 – Iniziata la conferenza stampa

Ore 11 – Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2025

Come detto, il Festival di Sanremo 2025 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Si tratta di Gerry Scotti, Antonella Clerici, Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan (già annunciato da Carlo Conti come co-conduttore dell’ultima serata). Ricapitolando:

Martedì 11 febbraio 2025: Gerry Scotti e Antonella Clerici

Mercoledì 12 febbraio 2025: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio

Giovedì 13 febbraio 2025: Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone

Venerdì 14 febbraio 2025: Geppi Cucciari e Mahmood

Sabato 15 febbraio 2025: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi

